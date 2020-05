Epic Games Store ha regalado más de $50 mil pesos en juegos gratis

Ha pasado más de un año desde que la Epic Games Store comenzó su promoción en donde ofrecen un par de juegos gratuitos cada semana en PC. En total 108 títulos se han repartido sin costo alguno desde finales de 2018. De esta forma, muchos se han preguntado ¿cuánto dinero nos ha ahorrado esta tienda virtual? Bueno, por fin tenemos la respuesta que buscas.

De acuerdo con el portal PCGamesN, la Epic Games Store ha regalado $2,140.94 dólares desde su inicio en diciembre de hace dos años. Esto quiere decir que has logrado ahorrar un total de $51,287.93 pesos mexicanos si has descargado cada uno de los 108 juegos disponibles.

Entre la lista de los juegos que has tenido la oportunidad de obtener con un descuento del 100%, se encuentran Yooka-Kaylee and the Impossible Laire, Celeste, RiME, Subnautica, What Remains of Edith Finch, The Messenger, Darksiders II, Steep, Assassin’s Creed Syndicate, la trilogía Batman Arkham, Just Cause 4, Watch Dogs y, el recién agregado, Grand Theft Auto V.

