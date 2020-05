Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no contará con microtransacciones en su lanzamiento

Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2 salieron al mercado en una época en donde la idea de las microtransacciones y el DLC no existía. De esta forma, las remasterizaciones que llegarán a PS4, Xbox One y PC el próximo mes de septiembre, no contarán con algún tipo de monetización de este tipo, a menos que los fans lo deseen.

En una entrevista con GameSpot, Jen Oneal, jefa de Vicarious Visions, reveló que no tienen intenciones de incluir algún tipo de monetización en Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Todo el contenido que ofrece el juego se podrá desbloquear al jugar. Sin embargo, si los fans desean ver más contenido, como niveles y patinadores, es posible que el juego incluya algún tipo de DLC de paga en un futuro.

Esto fue lo que comentó Jen Oneal:

“Todo lo que veas en el lanzamiento se desbloqueará con el juego. No planeamos tener monetización en el lanzamiento”.

Cabe señalar que Vicarious Visions no parece que tenga la intención de agregar microtransacciones en el futuro. Gamespot parece parafrasear a Oneal, diciendo que solo llegarían si hubiera una demanda de los fanáticos por contenido adicional del juego

Por el momento no hay planes concretos sobre DLC para estas remasterizaciones, aunque tampoco se descarta la idea de ver contenido adicional en un futuro. Todo dependerá de la voz de los fans y las ventas del juego. Sin embargo, considerando que juegos como Crash N’ Sane Trilogy y Crash Team Racing Nitro Fueled tuvieron actualizaciones gratuitas con niveles y personajes extras, sería extraño que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no contará con agregados similares.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 4 de septiembre de 2020. En temas relacionados, ya puedes escuchar el soundtrack de este juego en Spotify. De igual forma, esta remasterización contará con los patinadores profesionales con su edad actual.

Vía: GameSpot