Soundtrack de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2 ya disponible en Spotify

A pesar de ser uno de los peores secretos guardados en la industria, aún así nos emocionamos cuando Activision anunció el remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 y 2. Estos juegos nos transportan instantáneamente a nuestra infancia y parte de lo que lo hacían tan geniales era su espectacular soundtrack, el cual ya puedes disfrutar en Spotify.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió la noticia y no podríamos estar más emocionados:

What lyrics come to your head first? ? Skate to songs from the era-defining soundtrack #THPS https://t.co/pwW052ooSY pic.twitter.com/9D73rg7w8W

— Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) May 15, 2020