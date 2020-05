La comunidad de Dreams continúa demostrado que son capaces de crear obras extraordinarios con las herramientas que proporciona este juego. Recientemente un usuario recreó, nada más y nada menos que, Lumen in the Land of Nanite, el demo de Unreal Engine 5.

Este nuevo e impresionante motor gráfico fue revelado el miércoles pasado y en un tiempo récord el usuario conocido como Martin Nebelong, logró ofrecernos una muy buena recreación del tech de UE5 que vimos funcionar en PlayStation 5. Lo más impactante, es que, a primera instancia hay una gran semejanza entre las dos versiones, pero una vez que checas cada vídeo, logras ver los detalles.

Unreal Engine 5 nos ha dado mucho de qué hablar últimamente. Para comenzar, aunque Lumen in the Land of Nanite luce impresionante, Epic Games ha confirmado que este no es un juego en desarrollo. De igual forma, ni Epic Games ni Microsoft han revelado claramente si es posible que esté tech demo corra en Xbox Series X.

Vía: Martin Nebelong