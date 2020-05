Lamentablemente, el demo de Unreal Engine 5 no es un juego en desarrollo

Unreal Engine 5 fue la gran sorpresa del día de hoy. Acompañado de este anuncio, Epic Games nos presentó un demo titulado Lumen in the Land of Nanite, el cual corre en tiempo real en PlayStation 5. Sin embargo, será mejor que no esperes disfrutar de esta experiencia en la siguiente generación de consolas, ya que se ha confirmado que este título sólo es una demostración y no está en desarrollo.

En una entrevista con IGN, el director de tecnología de Epic Games, Kim Libreri, y el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, confesaron que Lumen in the Land of Nanite no está en desarrollo, pero si es 100% jugable. Es más, si GDC se hubiera llevado a cabo como originalmente estaba planeado antes de la pandemia, los asistentes hubieran tenido la oportunidad de probar esta experiencia.

Esto fue lo que comentó Libreri al respecto:

“Creo que mucha gente [preguntará]: ‘Oh, ¿es real la demostración?’. Pero sabes que la demostración se tomó de la parte posterior de un kit de desarrollo de PlayStation 5. Se introdujo un cable HDMI en una grabadora de discos y se reprodujo en tiempo real, sin edición, sin trucos, eso es lo que sale de la caja”.

Por su parte, Sweeney confesó que esto es sólo una demostración de lo que se puede alcanzar con el poder de la siguiente generación de consolas y Unreal Engine 5.

“Las tecnologías que mostramos hoy [van a permitir] tipos de juegos completamente nuevos que ni siquiera podemos imaginar todavía. Y esa es la parte emocionante. Ni siquiera podemos imaginar lo que esto permitirá a la industria hacer”.

Puedes conocer más del Unreal Engine 5 y checar su increíble tráiler en 4K aquí. De igual forma, Epic Games ha confirmado que Fortnite será un título de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X.

Vía: IGN