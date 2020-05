Square Enix registra bajas ventas debido a la falta de grandes lanzamientos

Similar a otras compañías en los últimos días, Square Enix ha liberado su reporte financiero sobre el año fiscal de 2020, el cual terminó el pasado 31 de marzo de este año. Debido a la falta de grandes lanzamientos en los últimos 12 meses, la compañía sufrió una caída del 10% en las ventas netas, aunque Final Fantasy XIV y Dragon Quest X lograron rescatar el periodo.

La compañía japonesa informó que las ventas netas disminuyeron de ¥271.2 mil millones de yenes ($2.5 mil millones de dólares), a ¥260.5 mil millones ($2.4 mil millones). El ingreso operativo aumentó 8.1% de ¥24.6 mil millones ($229.8 millones) a ¥32.7 mil millones ($305.5 millones). La ganancia atribuible a la matriz aumentó un 2% de ¥19.3 mil millones ($180.3 millones) a ¥21.3 mil millones ($199 millones).

Durante el último año, los grandes lanzamiento de Square Enix fueron Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age en Nintendo Switch y Romancing SaGa 3. En comparación, durante el año fiscal del 2019 vimos la llegada de Kingdom Hearts III, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Life Is Strange 2, Dragon Quest Builders 2 y Octopath Traveler a diferentes plataformas.

Por otro lado, la división de MMO de Square Enix tuvo un gran año gracias a las expansiones clave para Final Fantasy XIV y Dragon Quest X. Esto llevó a un aumento en el número de suscriptores mensuales. Las ventas netas subieron de ¥27.1 mil millones ($253.2 millones) a ¥40.1 mil millones ($374.7 millones), y los ingresos operativos también vieron un incremento a ¥20 mil millones ($186.9 millones).

En total, Square Enix envió 18.09 millones de unidades a todo el mundo durante el año financiero, por debajo de los 26.62 mil millones logrados en el año anterior. Las descargas representaron la mayor parte de esto en 10.83 mil millones de unidades.

Esperemos que este año fiscal sea mejor para Square Enix, especialmente considerando el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en abril, y Marvel’s Avenger el próximo mes de septiembre. En temas relacionados, Sony también reveló algunos datos interesantes durante su reporte financiero, entre los que destacan que ya se han vendido más 110 millones de PlayStation 4.

Vía: GamesIndustry.biz