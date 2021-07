Enroques y nuevos estudios

La industria de los videojuegos está en constante renovación para ofrecer múltiples experiencias de entretenimiento a sus usuarios y para mantenerse como uno de los sectores más redituables a nivel financiero. Las adquisiciones refuerzan el portafolio de las grandes desarrolladoras, pero la conformación de nuevos estudios independientes permite que puedan surgir propuestas más arriesgadas.

Tal es el caso de Casey Hudson, director del proyecto de la trilogía original de Mass Effect, quien ha inaugurado un nuevo estudio que responde al nombre de Humanoid Studios. En esta aventura, también participará Mark Darrah, ex miembro de Bioware que estaba a cargo del próximo Dragon Age.

Casey también es recordado por su participación en títulos como MDK 2, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Jade Empire y el incomprendido Anthem, siendo previsible que su siguiente desafío esté ambientado en un mundo de fantasía con toques de RPG y acción.

La partida de los creativos Darrah y Hudson marcará un punto de inflexión en Bioware y representará todo un reto para Gary McKay, máximo responsable del estudio en cuestión, quien semanas atrás había asegurado que su prioridad actualmente está centrada en rescatar la reputación y calidad características de años atrás.

Por otro lado, Dan Houser, cofundador de Rockstar, ha decidido emprender una nueva aventura con la conformación de Absurd Ventures in Games, el cual promete crear software interactivo “listo para usar” sin especificar si se centrará únicamente a videojuegos u otras vertientes del entretenimiento.

Houser es reconocido no sólo por ser productor y escritor en diversas entregas de la saga Grand Theft Auto, sino que también fungió como guionista en Bully, Max Payne 3, Smuggler’s Run 2: Hostile Territory y por supuesto, la franquicia de Red Dead Redemption.

Finalmente, Kim Swift, desarrolladora involucrada en la concepción de Left 4 Dead y Portal, ha abandonado su posición en Google para incorporarse a las filas de Microsoft con la intención de supervisar las alianzas estratégicas para juegos en la nube, siendo evidente que xCloud es una pieza clave en el ecosistema de Xbox Game Pass.

Los movimientos en los equipos creativos y la búsqueda de independencia por parte de sus principales líderes tienden a ser una decisión arriesgada que en algunas ocasiones ha fracasado y en otras ha servido para fomentar la originalidad y la implementación de nuevas ideas en una industria que además de apostar por las producciones tradicionales, necesita perpetuar la innovación.

