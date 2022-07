El tweet polémico de EA ha comenzado a tener consecuencias

La semana pasada Twitter se sacudió debido a Electronic Arts, y eso no fue por una razón positiva necesariamente, dado que mediante una publicación muchos jugadores del mundo se ofendieron. Pues la compañía dio a entender que no valía la pena probar títulos de un solo jugador, incluso obteniendo respuestas de grandes personalidades de la industria.

Según un informe dado a conocer por USA Today, una hora después de que el tweet se publicara la semana pasada, la noticia llegó a una sala de chat interna de Slack de EA, donde los empleados y el personal de las redes sociales comenzaron a compartir todas las críticas y las respuestas enojadas. A medida que las reacciones negativas se salieron de control, la gente de la empresa comenzó a formular un plan para convertir el tweet en algo positivo.

El plan inicial era hacer que todas las demás cuentas de redes sociales comenzaran a responder y con suerte, llamar la atención sobre los diversos juegos para un solo jugador que el editor tiene en proceso. Pero algunos miembros señalaron que esta estrategia sólo reforzaría la idea de que los propios estudios y equipos de EA odian a la compañía. Plan que evidentemente se vino abajo.

Así llegó un tweet de disculpa que para nada resolvió la disputa.

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB

— Electronic Arts (@EA) July 1, 2022