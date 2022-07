Filtran juego nuevo de Dragon Ball

Aunque pasen muchos años, los juegos nuevos que adaptan series de anime van a seguir siendo relevantes en la industria, la prueba de esto es el de Demon Slayer, la trilogía de Naruto Ninja Storm y hasta próximos estrenos como One Piece Odyssey. Así que ahora Dragon Ball estará lanzando un nuevo software según algunas filtraciones en redes sociales.

En Twitter, un insider de Dragon Ball conocido como Geekdom101, dio esta noticia del próximo título de la saga es Dragon Ball Xenoverse 3. La información privilegiada no dice ningún tipo de detalle claro, aparte de que llegará en 2024. El segundo lanzamiento de esta sub franquicia fue muy bien aceptado, por lo que este movimiento era lógico a seguir.

you should've been in @UchiGang 's stream the other night.

I said 2023 anime 2024 XV3. Plans could change but oh well lol

— Geekdom101 (@EmperorBigD) July 5, 2022