Se revelan nuevos detalles de One Piece Odyssey

Después de, literalmente, años atrapados en Wano, los fans de One Piece por fin están listos para ver a Luffy y compañía en más aventuras. Aunque por el momento parece que el manga aún tiene un par de detalles que ajustar en esta tierra inspirada el periodo Edo de Japón, One Piece Odyssey, el RPG de este anime, nos dará la oportunidad de explorar una nueva nación, y el reciente avance del juego nos muestra mucho de lo que podemos esperar de esta entrega.

Recientemente, Bandai Namco compartió un diario de desarrollo, en donde Katsuaki Tsuzuki, productor principal de la entrega, nos dio una mirada a Adio y Lim, los nuevos personajes creados por Eiichirō Oda, el autor de One Piece. Junto a esto, se nos mostró un poco más de Waford, la nación que podremos explorar en este juego.

Hablando un poco más sobre el gameplay, además del combate RPG, en One Piece Odyssey tendremos que usar las habilidades de nuestros personajes, como los brazos de goma de Luffy, o el tamaño de Chopper, para acceder a zonas que serían imposibles sin ellos. Por su parte, los combates contarán con momentos sumamente impresionantes, similares a lo que hemos visto en el anime y manga. De igual forma, al realizar ciertas acciones, los personajes podrán realizar movimientos coordinados.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se espera que One Piece Odyssey esté disponible en algún punto de 2022, y parece que este será el juego definitivo para los fans de One Piece. En temas relacionados, Oda ha considerado terminar el manga antes de tiempo. De igual forma, se ha revelado la verdadera identidad de un personaje.

Nota del Editor:

El juego de One Piece se ve bien, pero considerando que ILCA está a cargo del desarrollo, no está de más bajar un poco las expectativas y ser cautelosos con este juego. Solo esperemos que esta entrega le rinda el honor que se merece a la obra de Oda.

Vía: Bandai Namco