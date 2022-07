Creadores de Stranger Things trabajarán en live action de Death Note

El estreno de los últimos dos capítulos de Stranger Things 4 fue todo un suceso, teniendo como consecuencia que Netflix se saturara a las pocas horas y también alcanzara un gran número de usuarios simultáneos. Y aunque muchos pensarían que los hermanos Duffer se tomarán un descanso de trabajo, al parecer sus actividades están lejos de terminar.

Primero que nada, se anunció un spin off de su franquicia estrella con Upside Down Pictures, la cual no va a presentar a los personajes ya conocidos. La segunda será una adaptación de Stephen King conocida como The Talisman. Por último intentarán darle un segundo aire al manga de Death Note en una versión live action con elementos de horror.

Aquí la descripción de lo que podrían con esta serie:

Serie japonesa de manga y anime escrita originalmente por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. El original se centra en un adolescente brillante que descubre un misterioso cuaderno negro que le otorga un poder sobrenatural sobre la vida y la muerte, esta última causada por escribir el nombre de una persona en el libro. El adolescente se enferma con el poder cuando decide limpiar el mundo de indeseables, mientras un equipo de aplicación de la ley intenta detenerlo.

Vale la pena mencionar, que en 2017 se tuvo una adaptación para Netflix, la cual no gustó para nada a los fanáticos del proyecto original, razón por la que se decidió suspender cualquier posible secuela. No se ha mencionado nada del cast, fechas de lanzamiento o revelación de algún tráiler. Por lo que habrá un tiempo de esperar antes de tener nuevas noticias.

Vía: Deadline