El tercer DLC de MUA3 ya tiene fecha de lanzamiento

Marvel Ultimate Alliance 3 celebrará su primer aniversario en julio de este año, sin embargo, antes de que llegue esta fecha, Nintendo y Koei Tecmo tienen planeado lanzar el tercer y último DLC para el mayor crossover de Marvel en los videojuegos.

Así es, Nintendo ha confirmado que Fantastic Four: Shadow of Doom, el tercer y último DLC para MUA3 estará disponible para todos aquellos que han comprado el expansion pass el próximo 26 de marzo. Acompañado de esta revelación se liberó una imagen que nos da una idea del diseño que tendrán los Cuatro Fantásticos.

Por el momento no se han revelado más detalles, ni un tráiler que nos muestre a los Cuatro Fantásticos en acción, o a los nuevos modos que podría incluir esta expansión. Sin embargo, más información será revelada en el futuro cercano.

Assemble your Ultimate Team with some heroic new additions. The Fantastic Four will join the alliance to take on the man in the iron mask himself, Doctor Doom, when MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom releases on 3/26! #MUA3 pic.twitter.com/2ZZwCdLTEs

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 19, 2020