¿Mads Mikkelsen y Michael Keaton podrían salir en The Witcher?

La serie de The Witcher se ha convertido en todo un fenómeno. No sólo es una de las exclusivas de Netflix más importantes actualmente, sino que ha revitalizado esta franquicia en otros medios. Ahora, la segunda temporada planea introducir más personajes, siendo el más esperado Vesemir, el mentor de Geralt y la estrella de la próxima serie animada de Witcher, Nightmare of the Wolf.

Sin embargo, ¿quién interpretará a este personaje? Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Netflix. De acuerdo con un reporte, la compañía de streaming se acercó a Mads Mikkelsen y Michael Keaton para ofrecerles el papel, lamentablemente, ambos rechazaron el trabajo por razones desconocidas.

Otro fuerte candidato para este papel es Mark Hamill, quien ha expresado su deseo de interpretar a Vesemir, pero, de acuerdo con el actor, no ha sido contactado por Netflix para este trabajo. Recuerden que por el momento no hay algo confirmado. Hubo rumores que sugieren que Netflix quiere un gran nombre en el papel de Vesemir, pero eso es todo lo que ha habido: rumores.

Fun Fact: The role of Vesemir was offered to Michael Keaton and Mads Mikkelsen. Both passed#TheWitcherNetflix Season 2 — Daniel Richtman (@DanielRPK) February 18, 2020

En temas relacionados, Kristofer Hivju, actor de Game of Thrones, se unirá a la segunda temporada de The Witcher. De igual forma, la serie incrementó las ventas de juegos y libros de esta IP.

Vía: Daniel Richtman