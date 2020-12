El siguiente personaje DLC para Smash. Ultimate será revelado durante The Game Awards

The Game Awards se llevarán a cabo el día de hoy. Además de todas las premiaciones, podemos esperar una serie de anuncios especiales. Aunque por el momento se ha mantenido en secreto el tipo de información que las grandes compañías planean revelar durante el evento, Nintendo ha confirmado que veremos la revelación de un nuevo personaje DLC para Super Smash Bros. Ultimate.

De acuerdo con la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, el cuarto peleador del segundo Fighter Pass será revelado durante The Game Awards el día de hoy. Por el momento se desconoce quién será el siguiente gran personaje en unirse a este título, pero considerando que el año pasado se anunció Joker para el juego, es posible que en esta ocasión veamos algo que rivalice, o supere, este momento.

A new Super #SmashBrosUltimate fighter will be revealed tonight at #TheGameAwards! Tune in to the show, beginning at 4pm PT, to be ready for the reveal! pic.twitter.com/Lkw9fRrizl

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 10, 2020