El siguiente Halo llegaría a PlayStation 5

Con los rumores de Xbox convirtiéndose en un publisher third party, muchos se han preguntado qué sucederá con las propiedades de la compañía. De esta forma, hace unos días un reporte llegó a mencionar que la serie de Gears of War llegaría al PlayStation 5. Ahora, un nuevo listado de trabajo señala que el siguiente juego de Halo estaría disponible en todas las plataformas.

De acuerdo con una solicitud de trabajo para diseñador líder de sistemas de juegos en 343 Industries, la siguiente entrega en la serie estará disponible “para todos los jugadores, en todas las plataformas”. La información señala que el nuevo empleado establecerá objetivos de diseño y entregables claros, enfocando al equipo de diseño de sistemas en lograr una experiencia cohesiva y de alta calidad para todos los jugadores, en todas las plataformas.

Ahora, por el momento se desconoce específicamente a qué se refiere la solicitud cuando se refiere a “todas las plataformas”. Esto bien podría solo ser una referencia a que el siguiente Halo estaría disponible en Xbox, PC y la nube. Sin embargo, al considerar toda la información y rumores que hemos escuchado en los últimos días, no se descarta la posibilidad de que ese título llegue al PlayStation 5, y hasta el sucesor del Nintendo Switch.

Junto a esto, un reporte por parte de un insider, ha señalado que el siguiente juego de Halo llegaría a PlayStation 5, aunque Halo Infinite se quedaría en Xbox Series X|S. Como siempre, por el momento no hay información oficial, pero considerando que Phil Spencer tiene pensado llevar a cabo una presentación enfocada al futuro de la compañía la próxima semana, es muy probable que pronto tengamos una idea clara sobre el siguiente paso para Xbox y sus propiedades. En temas relacionados, Xbox no abandonará el mercado de consolas. De igual forma, estas son las primeras opiniones de la serie de Halo.

Nota del Editor:

Sería muy extraño ver a Halo en PlayStation 5. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda eventualmente. Lo importante aquí no es si Halo llegará a o no a un PS5, sino que el siguiente título de la serie sea divertido y justifique su compra, algo que Infinite no demostró de forma efectiva.

Vía: Twisted Voxel