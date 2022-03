El siguiente capítulo de Jujutsu Kaisen se retrasa

Jujutsu Kaisen es todo un fenómeno en estos momentos. Desde una exitosa primera temporada, hasta el reciente estreno de la película precuela. Sin embargo, en el mundo del manga, las cosas nunca salen tan bien como a muchos les gustaría. De esta forma, se ha revelado que no tendremos un nuevo capítulo la siguiente semana.

Por medio de un comunicado, se ha revelado que el capítulo de la siguiente semana, el cual llegaría a Manga Plus el próximo 10 de abril, se ha retrasado, y ahora llegará hasta el 17 del próximo mes. Sin duda alguna, estas son tristes noticias, pero los fans no parecen estar tristes. Usualmente, cuando un manga se toma un descanso de este tipo, es para que el mangaka cuide su salud.

Jujutsu Kaisen will be on break next week in Weekly Shonen Jump Issue #19. The Series will resume in Issue #20 as scheduled.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 30, 2022