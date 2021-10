El nuevo GeForce Now puede correr mejor que el Series X

Aunque el Xbox Game Pass sigue siendo el mejor servicio de suscripción del momento, constantemente vemos nuevos competidores en este mercado, con la propuesta de NVIDIA, conocida como GeForce Now, cada vez proporcionando mejores opciones para los usuarios. De esta forma, recientemente se anunció un nuevo nivel de suscripción, el cual ha sido descrito como una mejor opción en comparación con un Xbox Series X.

Recientemente, NVIDIA anunció que las computadoras GeForce Now Superpod podrán correr juegos de la nube que hacen uso de una RTX 3080. Esto les proporcionaría la opción de 120fps a una latencia de solo 56ms. En comparación, un Xbox Series X puede alcanzar los 60fps con 93ms. Estas pruebas se llevaron a cabo usando Destiny 2.

Pese a que esto suena como una muy buena noticia, hay una serie de barreras que no se podrán superar fácilmente. Para comenzar, NVIDIA ha señalado que se necesita de una conexión de 40 Mbps para correr juegos a 4K con HRD, y con 35 Mbps se tendrá acceso a 1440p y 120fps. De igual forma, la latencia dependerá de la distancia con los servidores de la compañía. Por último, este servicio tiene un precio de $99.99 dólares por seis meses.

Aunque en teoría el nuevo nivel de GeForce Now significa que tendrías un desempeño de primer nivel, cumplir con todos los requisitos es algo que no todos podrán lograr, especialmente considerando que este servicio no está disponible en todo el mundo. Por el momento será mejor conservar el Xbox Series X.

Nota del Editor:

Aunque los servicios de streaming hacen que los juegos estén disponibles de una forma accesible, existen varias barreras que hacen que este proceso sea complicado de funcionar correctamente. Lo mejor es seguir usando consolas.

Vía: Engadget