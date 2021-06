Así se verían los juegos de Switch en 4K con la tecnología DLSS de NVIDIA

Muchos de nosotros nos quedamos esperando por la revelación del Nintendo Switch Pro estas últimas semanas, y aunque evidentemente ese no fue el caso, ya tenemos una idea de cómo podrían lucir los juegos en este nuevo hardware gracias a un interesante video.

Vía YouTube, el usuario ElAnalistaDeBits ha compartido este interesante video que nos da una buena idea de cómo correrían los juegos en el Nuevo Switch Pro en 4K utilizando la tecnología DLSS de NVIDIA. El resultado definitivamente es sensacional y acá lo puedes comprobar por ti mismo.

Para lograr este resultado, ElAnalistaDeBits utilizó una combinación de reescalado por IA y software de edición, pero aun así, el resultado luce muy bien. Específicamente, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un título que se beneficiaría enormemente por este tipo de tecnología, ahora solo esperamos que su lanzamiento esté acompañado por este nuevo hardware.

Fuente: El Analista de Bits