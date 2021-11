Con el manga de My Hero Academia en lo que parece ser sus últimos capítulos, la situación que rodea a nuestros héroes cada vez es peor. No solo los protagonistas se encuentran a la defensiva, sino que durante los últimos episodios hemos presenciado un arduo enfrentamiento entre Shigaraki con All for One, en contra de Star and Stripe, la heroína número uno de Estados Unidos. Lamentablemente, el final del capítulo 332 no tiene buenas noticias.

CUIDADO, spoilers del manga de My Hero Academia a continuación.

Después de varios capítulos de pura acción, parecía que Star and Stripe y su equipo de soldados, por fin estaban a punto de vencer a Shigaraki, esto gracias a los misiles Tiamat, los cuales cuentan con el suficiente poder como para eliminar la habilidad de regeneración del villano. Sin embargo, AFO tuvo un plan para evadir su destrucción.

Aunque el daño de los misiles terminan por causar un terrible daño a Shigaraki, su habilidad de regeneración entró en acción, y salvó al villano. Si bien Star and Stripe tuvo la oportunidad de ponerle un fin a este enemigo con el uso correcto de su Quirk, New Order, esto significaba matar a uno de sus compañeros.

En un momento de duda, Star and Stripe dejó que Shigaraki se acercara lo suficiente para robar su quirk. Justo en este momento terminó el capítulo. Sin embargo, no todo está perdido. Varios episodios del manga de My Hero Academia han terminado de una forma muy similar, solo para presentarnos un milagro momentos después. De igual forma, es posible que la heroína tenga un plan en mente para evitar que el villano obtenga su habilidad.

Como siempre, los nuevos capítulos del manga de My Hero Academia se estrenan cada fin de semana, y los puedes leer en español y de forma gratuita en Manga Plus. Hablando de anime, puedes checar la fecha de estreno para Stone Ocean en Netflix aquí. De igual forma, estos son los estrenos de anime que tendrá esta plataforma de streaming.

Nota del Editor:

Por mucho que me guste My Hero Academia, parece que el autor solo está extendiendo la historia a más no poder. La introducción de Star and Stripe no se siente necesaria, ya que le quita un peso al viaje de Midoriya. Solo nos queda esperar y ver si esta desviación tiene un gran peso en la narrativa.

Vía: My Hero Academia