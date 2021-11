El anime ya no es algo que solo encontramos en plataformas de streaming específicas para este contenido. Netflix ha demostrado que existe un espacio en su extenso catálogo para producciones provenientes de Japón. De esta forma, el día de ayer se llevó a cabo una presentación especial enfocada en las nuevas propuestas que este mercado tiene para el mundo.

Durante el evento de Netflix Festival Japan, se ha confirmado una extensa lista de producción de anime y live action que llegarán a esta plataforma en lo que resta de 2021, así como a lo largo de 2022. Aquí destacan Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, la cuarta temporada de Aggretsuko, y mucho más.

Esta es la lista de anime:

–JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean (1 de diciembre de 2021)

–The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (2022).

–Kakegurui Twin (agosto 2022).

–The Orbital Children (28 de enero de 2022).

–Tiger & Bunny 2 (abril 2022).

–Detective Conan: The Culprit Hanazawa y Detective Conan: Zero’s Tea Time (por confirmar).

–Aggretsuko Temporada 4 (16 de diciembre de 2021).

-Kotaro Lives Alone (2022).

–Vampire in the Garden (2022).

–Ultraman Temporada 2 (2022).

–Rilakkuma’s Theme Park Adventure (2022).

Estas son las producciones live action:

–Love Like The Falling Petals (película, estreno 23 de marzo de 2022).

–Alice in Borderland Temporada 2 (serie, 2022).

–First Love (serie, 2022).

–Yu Yu Hakusho (serie, 2023).

–Once Upon a Crime (película, por confirmar).

–Love is Blind: Japan (sin guión, serie, febrero de 2022).

–Last One Standing (sin guión, serie, marzo de 2022).

–Toma Ikuta (documental, verano de 2022).

–Gundam (película, sin fecha).

Junto a esto, la compañía mencionó que The Seven Deadly Sins, Record of Ragnarok y Ruroni Kenshin: The Beginning alcanzaron el Top 10 en más de 50 países, mientras que más de 120 millones de hogares habían visto al menos un título de anime en 2020. Esto fue lo que comentó Kaata Sakamoto, Netflix, Vicepresidente de Contenido de Japón, al respecto:

“Nuestra próxima gran apuesta es expandir los largometrajes. Japón es el hogar de un talento extraordinario que da forma a la historia cinematográfica del mundo. Con creadores tan diversos como aquellos con los que trabajamos hoy, estamos entusiasmados de desempeñar un papel en la historia de los grandes talentos locales que encuentran sus voces y las transmiten al público de todas partes”.

Sin duda alguna, esto demuestra el interés de Netflix por este mercado. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la nueva temporada de Jojo’s Bizarre Adventure. De igual forma, se ha confirmado que una segunda temporada de Squid Game ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

El anime poco a poco se ha estado convirtiendo en un pilar de Netflix. Gracias a la accesibilidad que ofrece esta plataforma, más gente está dispuesta a darle una oportunidad a este tipo de producciones. De igual forma, lograr la exclusividad de Stone Ocean es algo que hará que más de uno por fin tenga una cuenta en esta plataforma.

Vía: Deadline