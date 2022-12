El internet sigue odiando a Chris Pratt como Mario

Hace un par de días se reveló el segundo tráiler de la película de Super Mario Bros., el cual emocionó mucho a los fans con el enfoque que se le dio a personajes como Peach, Donkey Kong y Luigi. Sin embargo, el público aún tiene un gran problema, y se trata de Chris Pratt como Mario.

Desde que se dio a conocer que Pratt sería el encargado de darle voz al icónico plomero de Nintendo, muchos expresaron su descontento con esta decisión. Ahora, con el nuevo avance, el disgusto de los fans con esta decisión volvió a dominar las conversaciones en internet. Esto es lo que menciona el público ahora.

The Super Mario Bros. Movie might be the first instance where instead of one character/actor carrying the film, it will be literally EVERYONE ELSE carrying Chris Pratt. pic.twitter.com/bLwZ69FE6t

real excited for the movie where Chris Pratt plays a schlubby everyman protagonist who's bad at everything while his much more competent female sidekick does all the work for none of the credit and then she gets forced into being his love interest despite him earning none of it pic.twitter.com/pKPFiyOtmj

