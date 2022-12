Borderlands 3 podría llegar al Nintendo Switch

Actualmente, la serie de Borderlands tiene una gran presencia en Nintendo Switch, con casi todas las entregas disponibles en esta plataforma. Sin embargo, por el momento no hay forma de jugar Borderlands 3 en esta consola. Afortunadamente, una reciente clasificación parece indicar que esto cambiará dentro de poco.

De acuerdo con la junta de calificación europea, Borderlands 3 llegaría al Nintendo Switch en un futuro. Este no sería solamente el juego base, sino la versión definitiva, por lo que se incluye todo el DLC que hemos visto desde su lanzamiento. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento.

Aunque Gearbox no ha realizado un comunicado oficial, considerando que casi todos los juegos de la serie ya están disponibles en Nintendo Switch, las posibilidades de ver Borderlands 3 en esta consola son altas. Con The Game Awards a solo unos días de distancia, no se descarta la posibilidad de que este anuncio se lleve a cabo en este evento. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Tales from the Borderlands aquí.

Vía: Gematsu