El DLC de Elden Ring está cada vez más cerca

Durante el primer aniversario de Elden Ring hace ya un año, FromSoftware reveló que ya estaban trabajando en un DLC para este aclamado título, el cual lleva el nombre de Shadow of the Erdtree. Sin embargo, nos encontramos en las vísperas del segundo aniversario de este título, y aún no tenemos idea de cuándo llegará este contenido. Afortunadamente, ha surgido una nueva pista que parece darnos una idea de lo que sucederá en unos días.

Por medio de su canal oficial de YouTube, Bandai Namco, encargados de la publicación de este título, ha actualizado su playlist de Elden Ring en las regiones de Europa, Sudeste de Asia y Norteamérica. Aunque a primera instancia esto no luce muy importante, los fans han llegado a mencionar que esta es una clara indicación de que pronto tendremos un nuevo tráiler para el DLC de Elden Ring.

The Bandai Namco America Elden Ring playlist was updated today… the plot thickens…🤔

Thanks to YuriBrando for pointing out. https://t.co/tSkp2Nb8Gp pic.twitter.com/JFSfImB5dj — Ziostorm (@Ziostorm1) January 18, 2024

Pese a que por el momento no hay información oficial sobre esta expansión por parte de Bandai Namco o FromSoftware, durante los últimos días hemos visto múltiples pistas que apuntan al inminente lanzamiento de este contenido. Recordemos que no hace mucho, en Steam se actualizó la base de datos de Elden Ring, apuntando a algún tipo de contenido adicional. De esta forma, se espera que este DLC llegue en cualquier momento.

Considerando que febrero es un mes en donde compañías como PlayStation llevan a cabo presentaciones enfocadas a revelar el contenido que tendrán disponible durante la primera mitad del año, es probable que en el siguiente State of Play se dé a conocer la información que tanto deseamos saber. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el registro de Elden Ring en Steam aquí. De igual forma, tenemos malas noticias sobre este DLC.

Nota del Editor:

Regresar a The Lands Between suena como algo sumamente interesante. Si bien no hay una idea clara del tipo de contenido que ofrecerá Shadow of the Erdtree, especialmente porque la estructura de Elden Ring es diferente a la de otros juegos de FromSoftware, todos estamos más que emocionados por esta expansión.

Vía: Ziostorm1