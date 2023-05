A principios de siglo se estrenó Dragon Ball GT, la “secuela” que todos los fans de Dragon Ball Z esperábamos y que al final terminó en un lugar muy extraño dentro de la franquicia. GT de hecho no es considerado canon de acuerdo con el mangaka Akira Toriyama.

Con una recepción mixta por parte de los fans, hay cosas que gustan y cosas que disgustan de GT, pero si en algo pueden estar de acuerdo los fans de Dragon Ball es su opinión sobre un fuerte cambio que llegó al look del príncipe de los sayajins. Y es que, por alguna extraña razón, a Toriyama se le ocurrió que Vegeta se vería bien con bigote.

Vegeta tenía una nueva apariencia con un corte de pelo más corto de lo habitual y con ese horrendo bigote que nadie podía aceptar. Unos capítulos después, el bigote desapareció, pero pocos conocen la verdadera razón del por qué sucedió esto. Y la respuesta no podría ser más adorable.

Añadido a la montaña de cartas de fans enfurecidos por el bigote, Akira Toriyama recibió la petición de desaparecerlo por parte de su hija. Situación que se llevó al anime cuando Bra, le pide a Vegeta que se rasure porque se ve ridículo con ese bigote.

Pocas personas recuerdan el famoso look, pero sin duda en algún momento viste una ilustración o un poster y te preguntaste… ¿cuándo pasó eso? ¡Gracias a Dios… o a la hija de Toriyama por expresar lo que todos pensábamos acerca de ese bigote y por desaparecerlo! Ahora la pregunta es, ¿cómo se vería Vegeta si hubiera envejecido con ese aspecto? Tal vez se parecería un poco más al maestro Roshi.

Vía: 3D Juegos

Nota del autor: No lo puedo creer, pero no recordaba ese bigote, de repente llegaron a mi mente ilustraciones y posters de ese look con el cabello corto, ropa ridícula y el bigote que despertaban dudas en mi mente sobre qué demonios se había fumado Toriyama.