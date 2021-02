El anime de The World Ends With You estrena un nuevo e impresionante tráiler

Después de años de ausencia, The World Ends With You finalmente está de regreso. Además del nuevo juego en regreso, también se encuentra en producción un anime, el cual se estrenará el próximo mes de abril. De esta forma, Square Enix desea emocionar a los fans con un nuevo tráiler.

En la madrugada del día de hoy se estrenó un nuevo adelanto de la esperada adaptación. El tráiler nos da la oportunidad de ver más de la acción que tendrá esta aventura, así como a los personajes principales y villanos.

De igual forma, se liberó un nuevo póster, el cual puedes ver a continuación.

The World Ends With You The Animation se estrenará el próximo 9 de abril, en el bloque Super Animeism en las estaciones MBS / TBS de Japón, y comenzará a emitirse todos los viernes. Puedes checar el primer tráiler del segundo juego en la serie aquí.

Vía: Square Enix