Un amado juego de SNK vs. Capcom llegará al Switch en un par de semanas

Hace un par de semanas, una filtración reveló que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium había sido clasificado en Corea del Sur para el Nintendo Switch. Ahora, SNK ha confirmado que esto es una realidad, y el amado crossover estará disponible en la eShop en un par de semanas.

Como parte de la Neo Geo Pocket Color Selection, SNK llevará SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium al Nintendo Switch por medio de la eShop el próximo 17 de febrero de 2021. Recordemos que este título llegó originalmente al Neo Geo Pocket Color en 1999 y nos ofrece la posibilidad de jugar con 26 personajes diferentes a lo largo de varias propiedades de las dos compañías.

The dream SNK and CAPCOM collaboration title that can fit in your hands is coming to the Nintendo Switch! SNK VS CAPCOM: MATCH OF THE MILLENIUM launched on the NEOGEO POCKET COLOR back in 1999, and now it will be available to download on the Nintendo eShop Feb, 17th PST! #SVC pic.twitter.com/QzIWTghzy6 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) February 5, 2021

Es muy probable que la mayoría esté más familiarizada con otras entregas en la serie, como Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, pero siempre es agradable disfrutar de un clásico. Esta serie tal vez no sea tan popular como Marvel vs. Capcom, pero fue no de los primeros grandes crossovers en el mundo de los juegos de peleas.

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium llegará al Nintendo Switch el próximo 17 de febrero de 2021.

Vía: SNK