Dragon Ball Super pone a Gokú en un momento épico

A pesar de que el anime no se está emitiendo de momento, Dragon Ball Super en su versión de Manga se sigue publicando con una historia que ha dejado a los fans un tanto atónitos. El último arco nos presentó a un villano conocido como Gas, quién a pesar de tener grandes oponentes como Gokú y Vegeta, no ha demostrado ningún signo de temor.

Como se ha visto en capítulos anteriores, los protagonistas obtuvieron las formas de Ultra Ego y Ultra Instinto, respectivamente, poderes que van mucho más allá de los mismos Super Saiyajin. Y aunque en un inicio dieron algo de batalla, Gas encontró la manera de contrarrestarlas, por lo que de momento el propio Vegeta está fuera de combate.

#dbspoilers

The roughs are out for DBS ch.86, “Full-Power Battle”. Gas uses his telekinesis to strangle Goku, and threatens to twist his head off, but Goku teleports to safety and counterattacks. pic.twitter.com/tA7Kynjr6x

— Todd Blankenship (@Herms98) July 14, 2022