Dr. Strange 2 podría haber afectado a un futuro villano de Marvel

La última película de Marvel, Dr. Strange in the Multiverse of Darkness se impregnó bastante en la mente de los fans, puesto que aborda muchas posibilidades en cuanto a la inclusión de nuevos personajes. Sin embargo, uno de los elementos de esta cinta podría afectar la aparición de uno de los villanos más esperados por los conocedores de los cómics.

Durante el desarrollo de la película, se confirmó que los sueños son tan simples vistazos efímeros que forman parte del multiverso, algo que podría restar algo de importancia a los mismos. Esta declaración por ende estaría afirmando que personajes como Nightmare pasarían descartados, o tal vez se le daría un papel mucho menor al ya contemplado.

En la película se llega a explorar un poco el reino de este villano, ya que existe la dimensión del sueño, pero Strange la suprimió para dejar un simple espacio que hace una conexión entre los universos paralelos. Entonces, si el guión tiene consistencia, puede ser que hayan pasado por alto la existencia de Nightmare, alguien que ha demostrado llevar a cabo actos atroces.

Sin embargo, todavía no podemos descartar del todo al personaje, dado que Strange podría tener una nueva aventura en la gran pantalla, de eso nos podemos dar cuenta en las escenas post créditos. Además, durante una entrevista reciente, el actor protagonista ha mencionado que le gustaría dar un cierre de trilogía a la historia del cirujano de Nueva York.

Vía: Marvel