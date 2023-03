Dos juegos de Nintendo 3DS se vuelven gratuitos

Como muchos saben, las tiendas de Wii U y 3DS tienen los días contados, dado que la próxima semana Nintendo les va a dar cierre casi total al no permitir que los usuarios sigan comprando juegos. Por esa razón, algunos publishers con lanzamientos exclusivos no quieren que sus títulos se pierdan por lo que los han puesto en descuento, incluso regalado.

Es así que los juegos de Kid Tripp y Digger Dan X se han puesto completamente gratis a los usuarios que todavía tengan su 3DS y los quieran bajar, aunque hay ciertas restricciones que se deben considerar. Pues esta promoción solo está disponible en Europa; sin embargo, se ha pedido por parte de sus creadores que también le quiten el precio en América.

Thanks for letting me know! I had tried to set the prices for all 3 of our 3DS games to “free to download” in both Europe and America. Nintendo in both regions said that it was not possible, so I was not expecting this…. https://t.co/JLsWQAbGRe

