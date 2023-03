Ghostwire: Tokyo ya tiene fecha de llegada a Xbox

Desde que el año pasado se lanzó Deathloop en plataformas Xbox, muchos se dieron cuenta que las exclusivas que tuvo en su tiempo PlayStation con Bethesda eran acuerdos meramente temporales. Y ante esto, la gente intuyó que lo mismo pasaría con el juego de Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo, mismo que ya tiene fecha de estreno en Microsoft.

Se confirma que el juego se estará lanzando el propio 12 abril en plataformas Xbox y también el servicio de Game Pass. Junto con esto se lanza Spider’s Thread, actualización gratuita que lanza un par de cosas nuevas. Cabe señalar que también se activará el parche para quienes hayan comprado el videojuego en PlayStation 5 con anterioridad.

Face new supernatural threats in the Ghostwire: Tokyo Spider's Thread Update, with haunting new areas, deeper combat, and a challenging new game mode.

Coming to PS5, PC, and for the first time Xbox Series X|S and Xbox Game Pass on April 12! pic.twitter.com/g9gBWtyokU

— Bethesda (@bethesda) March 15, 2023