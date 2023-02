Nos encontramos a solo unas semanas de que las tiendas digitales del 3DS y Wii U cierren de forma definitiva. Es así que Nintendo ha compartido un comunicado en donde no solo nos recuerda sobre la inminente muerte de las eShops correspondientes, sino que ofrece más información aquellos que aún tienen dinero en sus cuentas.

Para comenzar, el próximo 27 de marzo de 2023 será el día en que comprar juegos digitales en las tiendas de 3DS y Wii U ya no será posible. Sin embargo, tienes hasta marzo de 2024 para que todo el dinero que tengas ligado a estas cuentas, se pueda transferir a tu perfil en Switch, y hacer uso de esto.

Reminder: As of 3/27/2023, purchases on #eShop for Wii U and Nintendo 3DS will be discontinued.

Until March 2024, you can merge your unused Nintendo eShop balance to your Nintendo Account, so that it can be used on #NintendoSwitch.

More details: https://t.co/TzvgiIV2O5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2023