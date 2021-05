Doctor Strange sí iba a parecer al final de WandaVision, confirma Marvel

Una de las mayores sorpresas de WandaVision, fue la falta de un gran cameo, como los que suceden al final de cada película del MCU. Sin embargo, originalmente estaba planeada la aparición de Doctos Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, pero fue eliminado en medio de la producción. ¿Por qué? Bueno, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, tiene una buena razón.

En una plática con Rolling Stones, Feige mencionó que no decidieron incluir a Doctor Strange al final de WandaVision, debido a que esto le restaría importancia al desarrollo de personaje de Wanda. Esto fue lo que comentó el jefe de Marvel Studios:

“Algunas personas podrían decir: ‘Oh, hubiera sido genial ver a Doctor Strange’. Pero le habría quitado importancia a Wanda, que es lo que no queríamos hacer. No queríamos que el final del programa se convirtiera en un producto básico para pasar a la próxima película”.

De acuerdo con Jac Schaeffer, el escritor principal de la serie, los comerciales en cada episodio estaban destinados a ser un mensaje por parte de Strange para Wanda. Sin embargo, esta idea también fue eliminada. Esta decisión de no incluir al personaje de Cumberbatch no solo afectó el desarrollo de WandaVision, sino que el guion de Doctor Strange and the Multiverse of Madness tuvo que ser modificado un poco.

Vía: Rolling Stones