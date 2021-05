Marvel revela el nombre oficial de Black Panther 2 y Captain Marvel 2

Aunque la pandemia afectó severamente la producción y fecha de estreno de varias películas de Marvel, poco a poco este universo cinematográfico está volviendo a la normalidad. De esta forma, el día de hoy se publicó un nuevo video del MCU, en donde podemos ver algunos de los momentos más importantes de esta serie, así como el primer vistazo a Eternals y los nombres oficial de las secuelas de Black Panther y Captain Marvel.

Aunque aún no tenemos un tráiler oficial de estas continuaciones, Marvel ha revelado que la segunda parte de Black Panther llevará el nombre de Black Panther: Wakanda Forever, y se estrenará el próximo 8 de julio de 2022. Recordemos que tras la muerte de Chadwick Boseman, actor que interpretaba al personaje titular, la historia tuvo que ser cambiada de forma radical, ya que no usarán a otro actor para este papel.

Por su parte, la secuela de Captain Marvel será conocida como The Marvels, y se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022. Considerando el nombre y logo de esta cinta, parece que Ms. Marvel tendrá un papel en esta secuela. Por último, se ha revelado el primer vistazo oficial a Eternals, película que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre de 2022.

El nuevo adelanto de Marvel también re-confirma la fecha de estreno de películas como Spider-Man: No Way Home, 17 de diciembre de 2021, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, 25 de marzo de 2022, y muchas cintas más.

Vía: Marvel