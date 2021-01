Disney Infinity: La propuesta inconclusa

En plena fiebre de los juguetes interactivos, la casa propietaria del ratón más famoso del mundo, decidió incursionar al mercado con diversos títulos que hacían uso de figuras coleccionables alusivas a sus franquicias más icónicas para ampliar las experiencias del entretenimiento.

Al igual que los Skylanders, los personajes de Disney Infinity se colocaban en una base para ser escaneados y cobrar vida en el mundo digital, permitiendo no sólo participar en escenarios predeterminados sino que el modo Toy Box ofrecía la posibilidad de crear tu propio mundo.

Las tres entregas que se lanzaron alrededor del mundo, fueron las siguientes:

Disney Infinity 1.0 (2013): Las licencias presentes fueron Cars, Monsters University, Pirates of the Caribbean, The Incredibles, The Lone Ranger y Toy Story in Space.

Disney Infinity: Marvel Super Heroes 2.0 (2014): Aprovechando el éxito del primer juego, la serie se expandía con Guardians of the Galaxy, Spider-Man y The Avengers.

Disney Infinity 3.0 (2015): No podía faltar la franquicia creada por George Lucas y las aventuras se situaban en los universos de Star Wars: Rise Against the Empire, Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: Twilight of the Republic, incluyendo también sagas pertenecientes a Pixar como Finding Dory e Inside Out, además de los superhéroes con Marvel Battlegrounds.

Para 2016, Disney decidió cerrar su filial enfocada al desarrollo de videojuegos y la saga de Disney Infinity también corrió con la misma suerte, toda vez que el mercado de las figuras interactivas se había saturado y comenzó a desvanecerse el interés de los consumidores hacia este tipo de productos.

Otros desaciertos que estuvieron asociados a que las ventas de esta franquicia disminuyeran con el paso de los años, fue la cantidad excesiva de figuras, variantes de las mismas, ediciones de colección, así como los discos de poder que daban habilidades especiales y se distribuían de manera aleatoria en bolsas cerradas.

A nivel interno, los costos de desarrollo, fabricación, almacenamiento y transportación eran muy elevados, por lo que los inversionistas comenzaron a mostrarse escépticos y decidieron centrarse en proyectos con mayor rentabilidad aunque estuvieran alejados del ámbito de los videojuegos.

En el tintero se quedó la propuesta de Disney Infinity 4.0 que iba a contar con figuras de doce pulgadas y nuevos personajes. También la eventual presencia de licencias como X-Men o The Simpsons, forman parte de un sueño que no logró convertirse en realidad.

Resultará interesante conocer cuáles son los planes de Disney respecto al desarrollo de futuros videojuegos, ya que si bien seguirán siendo creados por estudios externos, todavía falta por abordar muchas franquicias que podrán ofrecernos innumerables horas de diversión.

