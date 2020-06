Disfruta del nuevo tráiler de Evangelion 3.0 + 1.0 aquí

Originalmente, Evangelion 3.0 + 1.0 iba a llegar a los cines de Japón este mes, sin embargo, debido al COVID-19, el estreno de esta cinta fue postergado de manera indefinida. Aunque por el momento sigue siendo un misterio cuándo llegará el estrenará esta película, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler.

Este nuevo adelanto seguramente será del agrado de todos los que esperan con ansias la última película en la serie Rebuild. Vemos a Shinji, Rei y Asuka junto con algunos de los diseños icónicos de EVA en este último tráiler.

La serie de Rebuild cuenta con cuatro películas enfocas en adaptar el icónico anime de los 90’s a la pantalla grande, pero con las suficientes diferencias para ameritar ser consideradas su propio trabajo. La primera de estas, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, se estrenó en 2007, seguida de Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2009 y 2012 respectivamente. Por el momento no hay fecha de estreno para Evangelion 3.0 + 1.0.

Vía: khara inc.official