Surge gameplay de un juego cancelado de los Avengers

En 2012, Disney y Marvel Studios lanzaron The Avengers en los cines. Lo que muchos no saben o recuerdan, es que el estreno de esta película iba a coincidir con el lanzamiento de un videojuego del mismo nombre. Antes de que el viejo THQ desapareciera, su división de Australia estaba desarrollando el proyecto que era descrito como un “brawler en primera persona” que permitía a los jugadores asumir el papel de algunos héroes.

El día de ayer por la tarde, Andrew Borman, curador del Museum of Play’s Digital Games en Rochester, Nueva York, compartió un par de clips de The Avengers en acción. Como lo destaca en su publicación, este gameplay es de los primeros días de producción y ciertamente lo luce. Velo por ti mismo aquí abajo:

I can’t say this was something I expected to see this week, early and broken or not. #avengersassemble pic.twitter.com/IrjMEYJ3nT

— Andrew Borman (@Borman18) June 1, 2020