Director de Respawn dice que Titanfall 3 podría suceder

El CEO de Respawn, Vince Zampella, ha revelado que le “encantaría ver” un tercer juego de Titanfall, pero en el “momento adecuado”. En una entrevista, Zampella reconoció que aunque el estudio no tenía “planes exactos dedicados” y no estaba “trabajando en nada actualmente” relacionado con un nuevo juego de Titanfall.

“Odio decir que sí, luego la gente se agarra de eso, y te despedazan cuando no ocurre. Pero la verdadera respuesta es que me encantaría ver que sucediera. Tiene que ser lo correcto. Es una franquicia tan querida por los fans y también por nosotros. Si no es el momento adecuado, la idea correcta, simplemente no tiene sentido”, dijo Zampella.

El ejecutivo también reflexionó sobre la dificultad de complacer tanto a los fans de Titanfall de años como a aquellos que solo han experimentado el mundo a través del spin-off de battle royale Apex Legends, que se desarrolla en el mismo universo. “Hay que pensar en cómo hacer algo que no confunda a los fans de Apex, pero que aún no son necesariamente fans de Titanfall“, agregó Zampella.

“Es una pregunta difícil de responder”. Recientemente, un grupo de antiguos desarrolladores de Respawn Entertainment se unieron para formar un nuevo estudio de “trabajo remoto” llamado Wildlight Entertainment. Wildlight fue fundado por Dusty Welch y Jason McCord (que actuará como director ejecutivo y director de diseño, respectivamente), con Chad Grenier como director del estudio y director de juego. Grenier fue anteriormente director de juego en el exitoso shooter de battle royale de Respawn, Apex Legends, antes de dejar el estudio después de más de una década a fines del año pasado.

Grenier está acompañado por otro miembro destacado del equipo anterior de Respawn, Mohammad Alavi, cuyos créditos de diseño incluyen la serie original de Modern Warfare de Infinity Ward y Titanfall.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Titanfall es una de las franquicias más menospreciadas que me pueden venir a la mente. Su ejecución es impecable y definitivamente más gente debería checar ambos juegos.