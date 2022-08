Director de John Wick 4 habla de la posibilidad de llevar la saga al espacio

Hace un par de semanas se nos dio a conocer la primera imagen y teaser de John Wick 4, la que se presume será la aventura definitiva del personaje interpretado por el popular Keanu Reeves. Este ha hecho prácticamente de todo, dado que se trata de un asesino, y ahora solo le queda una pregunta a los fanáticos, ¿existe la posibilidad de llevarlo al espacio?

Recientemente, el equipo de ComicBook se reunió con el director, Chad Stahelski, y es ahí justamente donde le hicieron la pregunta ya formulada. Sorprendentemente, el creativo no se negó a la posibilidad de que esto fuera a suceder en algún momento. Y es que como la franquicia es totalmente exagerada, para este punto no sorprendería ver al personaje viajar al espacio.

Aquí su declaración:

Existe una clara posibilidad de que pueda. No sé si estaría pilotando la nave, pero ¿podría ir el personaje? Tal vez como fanático, creo que el mundo de John Wick es divertido e interesante. Pero el cielo es el límite. No venimos de una IP existente, así que no tengo que seguir la trama de Batman. Puedo hacer cualquier cosa.

Si los productores, incluyéndome a mí en el estudio, de alguna manera se volvieran muy inteligentes rápidamente y pudiéramos continuar siendo inteligentes sobre cómo lo manejamos. Sí. Cualquier cosa puede pasar. Si Fast and Furious puede, estoy seguro de que nosotros podemos. Puede que nos lleve un poco más de tiempo, pero permanezcamos en la tierra por ahora y tratemos de seguir haciendo un buen trabajo aquí.