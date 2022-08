Far Cry 6 ofrecerá fin de semana gratis a los usuarios

Durante ciertos fines de semana, Ubisoft suele poner algunos de sus juegos disponibles de forma gratuita para todos los usuarios, esto ha pasado un par de veces con Rainbow Six Siege y hasta con The Division. Y ahora, es el turno para que Far Cry 6 se ponga a disposición de todos los jugadores que estén interesados en darle una oportunidad próxima.

Mediante sus redes sociales, Ubisoft dio a conocer que el próximo 4 de agosto el juego será liberado en las diferentes plataformas, todo para terminar la prueba del juego completo el día 7 del mismo mes. Además, para quienes deseen quedarse jugando de forma permanente, el título tendrá un precio de 60%, y la cifra final dependerá de la tienda elegida.

¡Juega este fin de semana gratis en modo cooperativo mientras salvas a Yara, peleas con Danny Trejo, vas al estilo Rambo, juegas el evento de Stranger Things y mucho más! Juega #FarCry6:👉https://t.co/zog7GE0XuL pic.twitter.com/kUJAtAueUc — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) August 2, 2022

A este fin de semana gratuito de Far Cry 6 se le agrega que algunos de los contenidos adicionales estarán disponibles en el juego, todo para que los usuarios puedan jugar en modo cooperativo en línea. Además, los jugadores podrán transferir todos sus avances conseguidos a la versión comprada, esto una vez haya terminado esta extensa demo.

Vale la pena recordar que aunque el juego se haya descargado, tendrá una fecha de caducidad, por lo que no es una especie de regalo, sino una prueba para convencer a los usuarios de comprar su copia. Esto no es nuevo, pues también lo aplica Nintendo Switch con su servicio online y también pasará con las demos de 2 horas de PS Plus.

Recuerda que Far Cry 6 está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Ubisoft