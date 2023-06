Ryan Gosling, el Ken de Barbie, ha abordado esas preocupaciones de que es demasiado mayor para interpretar a Ken. En un nuevo artículo de GQ, el actor dice que ha escuchado todos los comentarios y honestamente, le resulta un tanto extraño. Gosling bromeó:

“Diría, ya sabes, si la gente no quiere jugar con mi Ken , hay muchos otros Kens con los que jugar”.

Así que eso tiene mucho sentido, sinceramente. Hay literalmente toneladas de actores interpretando otras versiones de Ken en Barbie. Pero Gosling también argumenta que las personas que se quejan probablemente nunca se preocuparon realmente por el personaje en primer lugar.

“Es gracioso”, bromeó Gosling, “esta idea de agarrarse las perlas, como #notmyken. Como si alguna vez hubieras pensado en Ken antes de esto”. “Y a todos les parecía bien que él tuviera un trabajo que no era nada. Pero de repente, es como ‘No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo’. No, no lo hiciste”, agregó. “Nunca te importó. Barbie nunca tuvo una relación seria con Ken. Ese es el punto. Si realmente te hubieras preocupado por Ken, sabrías que a nadie le importaba Ken. Así que tu hipocresía queda expuesta. Por eso su historia debe ser contada”.

Gosling argumentó: “Me preocupo por este tipo ahora. Soy como su representante. ‘Ken no pudo venir a recibir este premio, así que estoy aquí para aceptarlo en su nombre'”.