Sony trabaja en película live-action de Miles Morales

La productora de Sony Pictures, Amy Pascal, insinuó el desarrollo de dos nuevas películas de Spider-Man en live-action tras los esfuerzos del estudio en Spider-Man: No Way Home. Después de romper récords de taquilla e Internet con Spider-Man: No Way Home, Sony sigue ocupada con otras películas de live-action en desarrollo, como Kraven de 2023, Madame Web de 2024 y El Muerto, cuya fecha de lanzamiento aún se desconoce.

Además, Tom Holland regresará al Universo Cinematográfico de Marvel con Spider-Man 4, que está en las primeras etapas de desarrollo y se centra en su vida universitaria en un mundo donde es un completo misterio. Y con personajes como Miles Morales y Spider-Woman esperando todavía su debut en live-action, Sony tendrá mucho trabajo por delante en un futuro previsible con nuevas historias por contar. La productora de Sony Pictures, Amy Pascal, reveló a Variety durante el evento de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse en la alfombra roja que hay películas en acción real en desarrollo para Miles Morales y Spider-Woman.

Aunque no dio detalles específicos sobre ninguna de las películas, dejó claro que “verás todo eso” y que estos proyectos están “sucediendo” en el futuro. El productor Avi Arad también insinuó que los fanáticos verán una película protagonizada por Spider-Woman “más pronto de lo que esperas”. Y aunque no pudo dar más detalles sobre esa película, aseguró que está en camino: “Aún no puedo decirte, pero viene”. Los rumores han insinuado que Sony tiene los derechos de Miles Morales para una película en acción real y que el estudio estaba considerando la idea de hacer una película centrada en Miles, que estaría en un universo separado de las películas de Venom.

Pascal también insinuó el debut en acción real de Miles en marzo, aunque explicó que los fanáticos probablemente “tendrán que esperar un par de años” para que eso se haga realidad. Si observamos las citas anteriores de Pascal, se ha sabido que promete mucho en términos de películas de Spider-Man, solo para que esas películas tardaran mucho tiempo en entrar oficialmente en desarrollo. Pero ahora, con Miles Morales listo para otra aventura épica en Spider-Man: Across the Spider-Verse, solo tiene sentido que Sony esté buscando llevar personajes como él y Spider-Woman a la acción real.

Muchos fanáticos esperan que estas películas eventualmente se integren al Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente con las insinuaciones que sugieren la existencia de Miles en Spider-Man: No Way Home, que ya forma parte de la franquicia de superhéroes de Marvel Studios. Por ahora, estas películas están detrás de algunas otras en la lista de proyectos de Sony, que incluye la próxima aventura en solitario de Spider-Man en el MCU, Spider-Man 4. Pero el hecho de que estén sobre la mesa seguramente hará que los fanáticos estén ansiosos por ver quiénes serán elegidos como Miles Morales y Spider-Woman, mientras tanto, tanto el MCU como el Universo de Spider-Man de Sony se expanden y evolucionan.

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines el viernes 2 de junio.

Vía: The Direct

Nota del editor: ¡Vaya! Sony de verdad espera explotar todo lo que pueda Spider-Man, ya tenemos en la lista de espera juegos y películas. Se ve que esto va a seguir durante los próximos años.