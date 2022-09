Deadpool 3 es finalmente confirmada

La compañía Marvel normalmente suele hacer anuncios fuertes en convenciones como la D23 o la San Diego Comic-Con, sin embargo, suele pasar que de la nada dan a conocer grandes bombas. Y ahora, el actor Ryan Reynolds ha confirmado la existencia de Deadpool 3, pero esa no es la única información importante que salió a relucir con su comunicado.

Y es que algo que también no se esperaba, fue la clara pista de que Hugh Jackman volverá con su papel de Wolverine, esto después de haber participado por última vez en la cinta de Logan en 2018. Además, se confirmó que la fecha de estreno será el próximo 6 de septiembre de 2024, por lo que los fanáticos deberán esperar prácticamente dos años.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

