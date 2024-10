Aunque Dragon Ball: Sparking! Zero lleva poco menos de una semana en el mercado, los fans no han perdido el tiempo, y ya encontraron al personaje más roto en este juego de peleas. Si bien muchos probablemente esperaban que guerreros poderosos como Goku y Vegeta fueran implacables, la realidad es que Yajirobe ha ganado este honor.

Por medio de foros como Reddit, los jugadores han llegado a la conclusión de que Yajirobe es el personaje más roto en Dragon Ball: Sparking! Zero. Esto no se debe a un gran poder, sino a una habilidad especial que le permite recuperar gran parte de su vida. Al comer una semilla del ermitaño, el ronin puede recuperarse de casi todo el daño que le fue infligido.

Esto no ha sido del agrado de todos los jugadores, quienes han señalado que en un juego sin mucho balance, Yajirobe resalta por estar más roto que otros personajes. De esta forma, muchos esperan que un subsecuente parche para el juego reduzca su habilidad de recuperar vida, algo con lo cual muchos han sido capaces de derrotar a oponentes como Goku (Ultra Instinto), y Wish.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que Bandai Namco y los desarrolladores reaccionarán a estos problemas, algo que bien podría no tener una solución. En temas relacionados, aquí puede checar nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, Dragon Ball Daima revela el origen de Namekusei.

Nota del Autor:

Los personajes rotos son algo clásico de la serie. Todos los títulos lo han tenido, y no es una sorpresa que los fans no estén contentos. Sin embargo, es muy gracioso que Yajirobe, quien seguramente fue olvidado por muchos, sea la mejor opción en Sparking! Zero.

Vía: Reddit