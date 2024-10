Hoy es el Día de Volver al Futuro

Hoy es 21 de octubre. Para muchos, es un día bastante común, el inicio de una semana más. Sin embargo, para todos los amantes del cine es un día de celebración, puesto que hoy es conocido como el Día de Volver al Futuro, un evento que festeja a la icónica película de Robert Zemeckis y su legado en la cultura popular.

Si bien Back to the Future se estrenó el 3 de julio de 1985, el 21 de octubre es el día en que Marty McFly viaja de 1985 al 2015 en la secuela. En su momento, esto fue algo impresionante, mostrando un futuro lleno de secuelas, autos voladores y nostalgia pura. Aunque los carros siguen anclados al suelo, la representación de nuestra sociedad actual fue bastante acertada.

Por 30 años, muchos esperaron con ansias la llegada del 2015, para saber si el trabajo de Robert Zemeckis fue acertado o no. Ahora, a casi 10 años de esta fecha, la gente recuerda con nostalgia la forma en la que nuestra sociedad era vista en el siglo pasado. De esta forma, el 21 de octubre se le conoce como el Día de Volver al Futuro, puesto que recordamos cuándo Marty McFly, el Doc Brown y Jennifer Parker nos mostraron una realidad en la que todos deseamos vivir.

Considerando que casi todo el elenco de Volver al Futuro sigue con vida, los actores también utilizan este día para revivir algunos de sus papeles más amados, y agradecer el soporte de los fans a lo largo de los años. En temas relacionados, esta iba a ser la máquina del tiempo original en la serie. De igual forma, los actores tienen emotiva reunión.

Nota del Autor:

Back to the Future y sus secuelas son espectaculares. Logran encapsular a la perfección el sentimiento de aventura que cualquier blockbuster debe de tener. Es una película que no podría funcionar hoy en día. Es un producto de su época que es capaz de resonar con la sociedad actual, y eso le ha generado un alto nivel de respeto.

Vía: Back to the Future