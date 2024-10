Red Dead Redemption tendría versión nativa en PS5

El año pasado Rockstar Games en un giro de acontecimientos extraños, decidió lanzar el primer Red Dead Redemption en versión mejorada para PS4 y Nintendo Switch, resaltando que no hubo alguno para Xbox, pues este ya contaba con retrocompatibilidad. Y ahora, parece que quieren ir un paso más allá, por lo que otro port de este mismo juego llegará pronto, pero es un paso ilógico que los fans van a señalar al instante.

Mediante las redes sociales se compartió el perfil de un desarrollador en la empresa, el cual ha trabajado en algunos proyectos como GTA Online, haciendo soporte para las diferentes actualizaciones y festivales que se llevan a cabo en fechas específicas. Pero, en la parte inferior se habla de un port del primer juego de vaqueros, señalando dos plataformas en específico: PlayStation 5 y también Nintendo Switch.

Aquí lo puedes ver:

Red Dead Redemption Is In Development For PS5! pic.twitter.com/C86WC3PJz2

— @Zuby_Tech_Pro (@Zuby_Tech) October 21, 2024