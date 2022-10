Han pasado más de 30 años desde que Back to the Future llegó a las salas de cine en 1985. Desde entonces, el trabajo de Robert Zemeckis se ha convertido en todo un clásico. Ahora, durante la New York Comic-Con que se llevó a cabo el fin de semana pasado, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, los actores de Marty McFly y “Doc” Brown respectivamente, tuvieron una reunión emotiva.

En una presentación especial, Fox y Lloyd no solo aprovecharon el evento para reunirse, sino que también tuvieron la oportunidad de responder varias preguntas por parte del público asistente. Sin embargo, lo más llamativo de su panel, fue escuchar a los dos actores hablar sobre la primera interacción entre ellos. Esto fue lo que comentó Fox:

Por su parte, Lloyd comentó:

De igual forma, los fans no perdieron la oportunidad para compartir en redes sociales una serie de fotos y videos del evento, así como mensajes de alegría, apoyo y de lágrimas al ver a estos dos actores en el mismo escenario una vez más.

