Como seguramente lo recuerdan, el primer tráiler de la película de Sonic fue todo menos exitoso. Después de ver el diseño original del erizo azul, los fans demostraron su indignación ante el trabajo de Paramount. Afortunadamente, el estudio escuchó estas quejas, retrasó la cinta, y nos entregó a un personaje que se asemeja a lo que podemos encontrar en los juegos. Sin embargo, ¿acaso todo esto fue parte de un plan de marketing ya establecido?

Después de ver la reacción positiva que causó el nuevo diseño de Sonic, muchos comenzaron a sospechar que este era solo un plan por parte de Paramount, para así demostrar que son capaces de escuchar al público, y Sonic Feo nunca iba a llegar a la pantalla grande. Sin embargo, Tim Miller, productor de Sonic the Hedgehog, ha desmentido esta teoría. En su reciente participación en el canal de YouTube conocido como Corridor New, el ejecutivo señaló que esto no fue planeado, y el estilo visual original era el que iba a llegar a las salas de cine. Esto fue lo que comentó:

“No. Pero en retrospectiva, siento que fue la cosa horrible más afortunada que pudo pasar, porque siento que los fanáticos aparecieron el hecho de que se escuchara su voz y les hizo sentir algún sentido de pertenencia en el éxito de la película”.

Al final del día, la decisión de escuchar al público y rediseñar a Sonic fue el camino correcto. No solo las dos cintas de este personaje han sido exitosas en taquilla, sino que también cuentan con una buena recepción crítica, al grado de que estamos esperando una tercera entrega, así como una serie para Paramount+. Incluso Sonic Feo, como fue bautizado este personaje en Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, ha logrado obtener a un grupo de fans.

Por el momento, se espera que Sonic the Hedgehog 3 llegue a los cines el próximo 20 de diciembre de 2024.

Vía: Corridor New