Durante el décimo episodio de la octava temporada de Los Simpsons, conocido como Los expedientes secretos de Springfield, se puede ver a Milhouse jugar en una arcade muy especial. Esta no era una máquina cualquiera, sino una adaptación de la película conocida como Waterworld. Aunque en su momento esto era invención de la serie, recientemente se dio a conocer que este juego inspirado en la cinta de Kevin Costner ya es toda una realidad.

Como muchos otros juegos falsos de Los Simpsons, un dedicado fan se ha dado a la tarea de hacer esto una realidad. En esta ocasión, el usuario conocido como Mawcaw45, invirtió cientos de horas en crear un título de arcade de Waterworld, con todo y un diseño inspirado en la serie de Fox.

Kevin Costner's Waterworld has been released! My freeware PC game that's a real and full imagining of the 'fake' Waterworld arcade game seen in an episode of The Simpsons, get it here: https://t.co/T1uqYBgeee pic.twitter.com/qpYM6qZo0i

— Macaw (@Macaw45) October 9, 2022