DC Fandome 2022 no se llevaría a cabo

Uno de los eventos más esperados por los fanáticos de los cómics es DC Fandome, en el cual se anuncian novedades de los héroes más icónicos de dicho universo, esto en cuanto a publicaciones impresas y películas. Y parece ser que este 2022 hay malas noticias para el mundo, dado que dicha celebración desafortunadamente no se llevaría a cabo.

Según lo informado por PopVerse, Warner Bros. Discovery habría llegado a la decisión de cancelar el DC Fandome 2022, bajo una razón en específico que podría ser de lo más convincente. Y es que DC ya estuvo presente en la pasada San Diego Comic-Con, a esto le sigue que dentro de un tiempo más van a mostrar su contenido en la New York Comic-Con.

Esto es lo que comentó la compañía al respecto:

Con el regreso de los eventos presenciales, Warner Bros. Discovery está emocionado por poder relacionarnos con nuestros fans en múltiples convenciones de comics alrededor del mundo, por lo que no tendremos DC FanDome para 2022.

Los proyectos de la compañía por ahora son más que sólidos, dado que hace no mucho se confirmó Joker 2, Shazam: Fury of The Gods y The Batman 2. Por lo que no hacer el evento es una especie de descanso a los anuncios fuertes. No obstante, sitios como la convención de Nueva York serían el escenario perfecto para más tráilers y participaciones especiales.

Vía: PopVerse