La Roca piensa que el DCEU y el UCM deberían tener un crossover

Recientemente Dwayne Johnson o “La Roca”, se ha puesto en boca de todos en Hollywood debido a que va a incursionar como Black Adam dentro del universo de películas de DC. Y ahora el actor ha mencionado un sueño anhelado respecto a su papel, uno que se relaciona una posible unión de universos con los mundos y personajes de los cómics de Marvel.

En el último número de la revista Total Film, Johnson se refirió a las ambiciones del estudio de expandir el DCEU al presentar nuevos personajes y spin-offs. Señaló que Black Adam existe en el “gran paraguas del universo DC”, y esto permitirá eventuales crossovers con marcas, ahí podría existir la posibilidad de tener enfrentamientos directos con Marvel.

Aquí sus comentarios respecto a esta posible unión:

Soy optimista. Solo mi naturaleza es optimista. Y especialmente cuando se trata de creatividad. Especialmente cuando se trata de películas. Y especialmente cuando se trata del panteón de superhéroes y supervillanos de DC. Al otro lado de la calle, tenemos el panteón de superhéroes y supervillanos de Marvel. Para mí, no solo pueden existir, sino que, en mi opinión, deberían cruzarse algún día.

Vale la pena mencionar, que estas marcas han unido fuerzas en el pasado mediante las publicaciones impresas, acuerdos que antes no eran tan complicados de concretar por los derechos de autor. El ejemplo más claro fue el de Spider-Man Vs. Superman, por lo que es posible algún tipo de unión que no necesariamente sea canon en cada línea de películas.

Recuerda que la serie de Black Adam estrena el 21 de octubre.

Vía: IGN